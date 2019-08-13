Собянин объявил о завершающей стадии благоустройства Капотни в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел во вторник ход работ по благоустройству улиц и общественных пространств в Центральном и Юго-Восточном округах столицы. По его словам, завершаются работы на крупнейшем в этом году объекте - районе Капотня, в ближайшее время в обновленном виде предстанут улицы Таганская, Ферганская, Нижегородская, сквер Талалихина, Самаркандский бульвар и усадьба "Люблино".

"Мы завершаем уникальный проект комплексного благоустройства целого московского района Капотня. В начале сентября основные работы на новой набережной Москвы-реки и в жилой зоне будут завершены. Капотней будем гордиться, шикарный будет район. Заканчиваем благоустройство парка, набережной Москвы-реки, смотрим на заезды и выезды из Капотни: где можно расширить дороги, расширяем, делаем дублеры, парковки", - сказал Собянин жителям района.

Он добавил, что начатое в апреле благоустройство Капотни проводится в рамках программы "Мой район". Ранее территория района находилась в неудовлетворительном состоянии: хаотичная парковка, узкие тротуары, устаревшие лестничные спуски, недостаточное освещение. Берег Москвы-реки в Капотне был местами заболочен, захламлен валежником и ветровалом, были значительно изношены инженерные коммуникации.

Наиболее масштабные работы развернулись на берегу реки, где будет создан новый парк с пешеходной набережной. Сложившийся береговой ландшафт максимально сохранится, но при этом его наполнят новыми функциями: там появятся многоуровневая детская площадка и спортивная зона, заболоченные места очистят от мусора, засадят растениями. В южной части парка обустроят прогулочный бульвар, где разместят площадки для игры в настольный теннис и волейбол, поставят навесы, под которыми можно будет отдохнуть в тени. Кроме того, появится площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, а зимой там можно будет заливать каток.

Благоустройство в других районах

Также мэр проинспектировал работы на нескольких улицах в районах Таганский, Люблино и Выхино-Жулебино, в частности, на Народной, Школьной, Малой Калитниковской, Нижегородской, Талалихина, Самаркандском бульваре. По его словам, после благоустройства в 2019 году Народная улица превратится в зеленое освещенное пространство с детскими и спортивными площадками, новой дорожно-тропиночной сетью. Школьная улица станет полностью пешеходной, сохранив свой колорит деловой малоэтажной Москвы, а на месте хаотичной парковки на Самаркандском бульваре в районе Выхино-Жулебино создается новая зона для прогулки и отдыха.

"В 2019 году мы проведем благоустройство территории Госпиталя для ветеранов войн № 2 - ведущего лечебного учреждения этого профиля в Москве. По объективным причинам многие ветераны проводят в госпитале продолжительное время и поэтому нуждаются не только в качественном лечении, но и в благоустроенной территории для отдыха и встреч с родными", - отметил Собянин во время посещения госпиталя на Волгоградском проспекте.

Благоустройство территории предусматривает создание велодорожки, двух спортивных площадок, площадок для тихого отдыха, шести арт-объектов. Там будет высажено 150 деревьев и несколько десятков кустарников, уложено почти 50 тыс. кв. м газонов, разбито 1,6 тыс. кв. м цветников и установлено шесть "альпийских горок".

В августе завершатся начатые в ноябре 2018 года работы по благоустройству усадьбы "Люблино" - одного из парков на юго-востоке города, добавил Собянин. Усадьба является объектом культурного наследия, а также особо охраняемой природной территорией. Специалисты возводят новые входные группы в единой стилистике парка, обустраивают рекреационную зону вдоль набережной, реконструируют лодочную станцию. Одновременно с этим проводится благоустройство Люблинской улицы. Проект предусматривает замену покрытия тротуаров и асфальта, установку новых опор освещения и остановок общественного транспорта. В рамках озеленения будет уложено 125 тыс. кв. м газона.

Программа "Мой район"

Программа "Мой район" была анонсирована и запущена в середине 2018 года в рамках предвыборной кампании Сергея Собянина. Она предполагает комплексное развитие с таким расчетом, чтобы обеспечить жителям столицы равные комфортные условия проживания вне зависимости от района, в котором они находятся.