Ликсутов: москвичи чаще всего пользуются такси и каршерингом для поездок в аэропорты

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Москвичи чаще всего берут автомобили каршеринга и пользуются такси для поездок в аэропорты и удаленные торговые центры вокруг столицы. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Москвичи чаще всего пользуются краткосрочной арендой или заказывают такси, чтобы доехать до аэропортов, вокзалов, торговых центров и Москвы-сити. В топ-3 мест для поездок на каршеринге вошли аэропорты Внуково и Домодедово, а также ТЦ "Мега Белая Дача". Ездить на каршеринге в аэропорт удобно - не нужно платить за въезд на территорию и выезд, машину на парковке также можно оставить бесплатно", - рассказал собеседник агентства.

Парк операторов сервиса краткосрочной аренды превышает 20 тыс. автомобилей. Одной машиной краткосрочной аренды в Москве пользуются от 6 до 8 человек, один прокатный автомобиль заменяет 6-8 личных машин. Это существенно снижает нагрузку на дороги и парковки, а для водителя - экономит средства, добавил Ликсутов.

Самые популярные направления для поездок на такси - аэропорт Внуково, Комсомольская площадь и Курский вокзал, отметил заммэра. Столичное такси ежедневно перевозит почти 900 тыс. пассажиров, "москвичи выбирают его за удобство вызова, скорость подачи машины, комфорт и доступность".