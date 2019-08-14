Более 1 тыс. пассажиров ежедневно перевозят ночные автобусы до аэропортов Москвы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ночные автобусы №н1 и н11 до московских аэропортов Шереметьево и Внуково ежедневно переводят более 1 тыс. пассажиров. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"1,2 тыс. пассажиров ежедневно перевозят ночные автобусы в аэропорты Шереметьево и Внуково. Всего с начала года автобусами маршрутов №н1 и н11 воспользовались 270 тыс. человек. Ночные автобусы - это доступный и экономный способ доехать в аэропорт", - считает собеседник агентства.

Конечные остановки маршрутов №н1 и н11 расположены у станции метро "Китай-город". Отсюда начинаются практически все ночные маршруты (кроме кольцевого маршрута Б), поэтому здесь можно сделать удобную пересадку на другой автобус.

"Транспорт связывает центр с отдаленными районами города. Интервалы движения автобусов составляют от 15 до 30 минут. Стоимость проезда на ночных автобусах такая же, как и днем. Автобусы останавливаются только по требованию - если на остановки ожидают люди или же если пассажир в салоне подал сигнал водителю кнопкой на поручне. Таким образом, автобусы быстрее доезжают до конечной остановки и не задерживаются в пути", - добавил заммэра.

Сегодня в Москве действует 13 ночных маршрутов.