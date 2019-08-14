Около 15 тыс. человек прошли обследование в мобильных кабинетах флюорографии в Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Около 15 тыс. человек проверили здоровье легких в мобильных цифровых кабинетах флюорографии в столичных парках. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Обследование в мобильных цифровых кабинетах флюорографии в городских парках с начала лета прошли около 15 тыс. человек. Передвижные флюорографы работают ежедневно в четырех - шести разных зонах отдыха с 08:00 до 22:00. Они располагаются рядом с павильонами "Здоровая Москва", - говорится в публикации.

Отмечается, что за время работы мобильных кабинетов флюорографии врачи выявили более 350 подозрений на заболевания органов грудной клетки, пациенты направлены для прохождения дополнительного обследования в поликлиники, к которым они прикреплены. В кабинетах флюорографии в столичных парках принимают всех желающих, запись или направление от врача не требуется. Для прохождения процедуры необходимы лишь паспорт и полис ОМС, а также контактные данные - адрес электронной почты и номер телефона.

Проект "Здоровая Москва" стартовал летом 2019 года. В его рамках в парках города разместили 46 павильонов, где можно пройти диспансеризацию или заняться спортом. Площадок для занятий в столице 13: на площади Юности в Зеленограде, в Лианозовском парке, парке "Ангарские пруды", сквере "Отрадное", парке "Северное Тушино", ландшафтном парке "Митино", Гончаровском парке, сквере имени Федора Полетаева, парке "Печатники", парке "Садовники", парке "Надежда", парке Олимпийской деревни, зоне отдыха "Мещерское".

В павильонах "Здоровая Москва" горожане могут сдать анализы крови более чем по 20 показателям, сделать электрокардиографию и измерить артериальное давление, определить индекс массы тела на основании веса, роста и объема талии, сделать флюорографию и измерить внутриглазное давление.