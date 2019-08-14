Теплые переходы построят между двумя станциями серой ветки московского метро и МЦД

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Станции "Дмитровская" и "Петровско-Разумовская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро будут соединены с Московскими центральными диаметрами (МЦД) теплыми переходами.

"Пересесть со станций метрополитена "Петровско-Разумовская" и "Дмитровская" на Московские центральные диаметры можно будет не выходя на улицу. Теплые переходы соединят станции подземки с платформами МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (Одинцово - Лобня) "Дмитровская" и "Петровско-Разумовское". Они будут построены после запуска движения поездов на первом диаметре", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте мэра и правительства столицы.

Также со станции МЦД-1 "Дмитровская" можно будет перейти на одноименную платформу МЦД-2, а со станции МЦД-1 "Петровско-Разумовское" - на одноименную станцию Ленинградского направления, которая будет платформой МЦД-3, и на действующую станцию "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии метро.

"Таким образом, после запуска Московских центральных диаметров в Тимирязевском районе появятся два транспортно-пересадочных узла - "Петровско-Разумовский" и "Дмитровский", - отмечается в сообщении.

Как отметил начальник управления развития рельсовых видов транспорта столичного департамента транспорта Андрей Акимов, слова которого приводятся в сообщении, запуск МЦД улучшит транспортную доступность Тимирязевского района, в котором проживают свыше 83 тыс. человек.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.