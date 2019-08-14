Экспонаты из 100 частных музеев представят в парке "Сокольники" в Москве на День города

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Старинные утюги, средневековое оружие, необычные предметы быта увидят гости выставки "Частные музеи России. Самородки России", которая пройдет в парке "Сокольники" в Москве во время празднования Дня города 7 и 8 сентября. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"7 и 8 сентября в парке "Сокольники" пройдет масштабная выставка, на которой представят экспонаты из 100 частных музейных коллекций. Их привезут со всей России - от Камчатки до Калининградской области. Посетители смогут изучить старинные и необычные предметы быта, посуду, замки, утюги XVIII-XIX веков и многое другое. В общей сложности представят две тысячи экспонатов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в экспозиции будут представлены коллекции "Музея столярных инструментов" из Пушкина, Военного музея Карельского перешейка из Выборга, "Театра-музея Ильи Муромца" из Мурома, "Музея русских суеверий" из Калининградской области и других. Московский музей Megabricks покажет самые ранние детали конструктора Lego, выпущенные в 1940-х годах. Также посетители смогут увидеть московские уличные фонари 30-х годов XIX века из столичного музея "Огни Москвы" и средневековое оружие из разных городов России - наконечники копий и стрел, мечи и кольчуги.

День города в столице будут отмечать 7 и 8 сентября, Москве исполнится 872 года.