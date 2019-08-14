В поликлиниках Москвы не планируют вводить прямую запись к узким специалистам

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Москвы намерены сохранить систему записи к узким специалистам через терапевтов, так как прямая запись приведет к перегруженности врачей. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в среду на своем сайте.

"Многих людей раздражает порядок записи на прием, когда направление к узкому специалисту дает врач-терапевт. Но это стандартная практика. Так работают системы здравоохранения во всех городах мира. Если мы откроем запись напрямую, то узкие специалисты будут перегружены, сроки ожидания приема вместо нынешних трех дней вырастут до бесконечности", - написал мэр.

По его мнению, в случае введения прямой записи к узким специалистам будет попадать поток пациентов, которые в них не нуждаются, а хронически больным людям вместо планового визита в поликлинику придется вызывать скорую. Собянин отметил при этом, что в некоторых столичных поликлиниках на сегодняшний день нет полного набора узких специалистов, поэтому столичные власти решили включить дополнительно 500-600 врачей в штаты взрослых поликлиник.

"По возможности в каждом филиале поликлиники будут работать врачи восьми специальностей, включая кардиологов, спрос на которых особенно велик. Во всех головных поликлиниках будут принимать еще пять узких специалистов", - добавил мэр.