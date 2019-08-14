Улицу Ильинку в Москве закроют для проезда с 21 августа по 2 сентября

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Движение транспорта по Ильинке в Москве будет закрыто с 21 августа по 2 сентября в связи с проведением ХII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади. Об этом в среду сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Улица Ильинка от Старой площади до Красной площади полное перекрытие в период с 23:00 21 августа до 08:00 2 сентября", - говорится в сообщении.

Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 23 августа по 1 сентября. В программу смотра входят военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.