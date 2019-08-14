"Экомарафон-2019" пройдет в московских парках с 16 по 18 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Просветительские мероприятия о городской природе "Экомарафон-2019" пройдут в столичных парках с 16 по 18 августа. Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"В трех зеленых зонах Москвы 16, 17 и 18 августа пройдут семейные праздники из цикла "Экомарафон-2019". На протяжении трех дней гостей ждут просветительские мероприятия о городской природе, сладкие угощения и концерты. В программе - мастер-классы по строительству кормушек, лекции о птицах, насекомых и растениях, а также праздничные концерты и постановки", - говорится в сообщении.

В заказнике "Теплый Стан" 16 августа посетители смогут смастерить кормушки из природных материалов, узнать о правильном их размещении в парках, а также получить информацию о том, как нужно кормить пернатых. Самые юные гости праздника познакомятся с питомцами Сокольнического орнитария. В Измайловском лесопарке 17 августа расскажут, как правильно сажать деревья. В парке "Ветеран" 18 августа для посетителей подготовили мастер-классы и интерактивные программы, посвященные насекомым, обитающим на природных территориях Москвы.

"Каждое мероприятие будет сопровождаться театральными постановками и выступлениями музыкантов, в том числе: Лилии Голдобовой, Ирины Барышевой и Ксении Лазаревич. Вход свободный, регистрация не требуется", - отмечается в сообщении.

Экомарафоны в Москве проводятся каждый год на территориях парков, входящих в зоны особо охраняемых природных территорий. Их цель - привлечь внимание москвичей к экологическим вопросам, а также вовлечь общественность в эколого-просветительскую и волонтерскую деятельность.