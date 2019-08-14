В Москве более 13,5 тыс. детей прошли тестирование способностей к различным видам спорта

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Свыше 13,5 тыс. московских детей прошли тест, который определяет, какое направление двигательной деятельности или вид спорта больше всего подходит ребенку, с момента образования в 2016 году проекта "Помощь родителям в выборе вида спорта для детей". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Департамента спорта Москвы.

"Метод определения наиболее подходящего вида спорта по количеству оцениваемых показателей не имеет аналогов в мире. За время работы проекта "Помощь родителям в выборе вида спорта для детей" было проведено более 13,5 тыс. тестирований детей и консультаций родителей по итогам тестирований. В результате 42% детей поменяли вид спорта или остановились на одном из нескольких, которыми ребенок занимался ранее. 38% подтвердили ранее выбранный вид спорта. 15% детей начали заниматься рекомендованным видом спорта (до этого ничем не занимались)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что в течение 2018 года тестирования прошли более 5,2 тыс. детей, а с января по август 2019 года тест прошли уже более 4 тыс.

О проекте

Проект "Помощь родителям в выборе вида спорта для детей" создан в целях оказания помощи родителям и основан на комплексном тестировании детей для оценки уровня физического развития, личностных и антропометрических данных с последующим анализом и консультацией в выборе наиболее подходящего вида спорта.

Он был предложен к обсуждению жителям города Москвы на портале "Активный гражданин" в январе-феврале 2016 года. На вопрос "Кто должен выбирать вид спорта для детей?" ответили порядка 200 тыс. москвичей. Более 78% посчитали, что вид спорта должны подбирать либо специалисты, либо совместно родители и специалисты. После проведенной московскими специалистами разработки методики тестирования с 1 октября 2016 года началась реализация проекта в 10 центрах тестирования.

Предрасположенность определяется более чем для 70 видов спорта. Тестирование могут пройти дети в возрасте от 5,5 до 12 лет. Оно занимает не более двух часов. Запись осуществляется через личный кабинет пользователя на официальном сайте мэра и правительства Москвы.