Еще одна школа с IT-полигоном открылась после ремонта в Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Корпус школы № 1502, где была проведена перепланировка помещений и установлено современное оборудование, в частности IT-полигон для обучения программированию, робототехнике, мехатронике, графике и дизайну, открылся на востоке Москвы. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев здание, здесь будет комфортно учиться и готовиться к поступлению в вуз.

Ранее на встрече с представителями IT-отрасли, ректорами ведущих вузов России и директорами школ Собянин поручил создать в столице 30 специализированных классов по обучению информационным технологиям. Он отмечал, что в последние годы в столичных школах были созданы инженерные, академические, медицинские и кадетские классы, но классов по обучению информационным технологиям не было.

"Недавно в одном из корпусов школы № 1502 был проведен ремонт и перепланировка помещений. В школу поставлено самое современное оборудование для обучения старшеклассников: лаборатории, IT-полигон и многое другое. В этом здании им будет комфортно учиться, осваивать азы будущей профессии и готовиться к поступлению в вуз", - сказал Собянин.

По его словам, школа № 1502 была построена в 70-х годах и в последнее время "не была востребована, сюда не хотели идти учиться". В ходе ремонта в типовом школьном здании созданы условия, максимально приближенные к вузовским. В корпусе открылись лекторий, 14 учебных кабинетов и 10 лабораторий. Также на втором этаже разместился IT-полигон, где можно проводить занятия по программированию, робототехнике, мехатронике, графике и дизайну.

"Честно говоря, с учетом наших санитарных требований, строительных, вероятность того, что у нас получится интересный проект, была невелика. Тем не менее, все проекты состоялись. Считаю, что этот эксперимент удался и будем его продолжать", - отметил градоначальник.

В 2019-2020 учебному году в отремонтированном корпусе школы № 1502 будут учиться 347 школьников 7-11 классов. Основными профилями обучения будут инженерный, IT и естественно-научный. На базе школы также будут работать 457 кружков и секций дополнительного образования, в которых смогут заниматься более 3 тыс. человек. Кроме того, там будут проводиться занятия для старшего поколения в рамках городского проекта "Московское долголетие".