Художественные работы участников "Московского долголетия" покажут в "Зарядье"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 100 картин, фотографий, граффити и арт-инсталляций составят основу художественно-прикладной экспозиции москвичей старшего возраста и молодых художников, кураторов арт-проекта "Выставка Клавдии Семеновны", сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Клавдия Семеновна" - это собирательный образ участников программы "Московское долголетие". Почти 7 тыс. москвичей занимаются по направлению "Рисование" и 6 тыс. по направлению "Художественно-прикладное творчество". В районных центрах социального обслуживания Москвы регулярно проходят творческие выставки работ, сделанные москвичами старшего поколения.

"На "Выставке Клавдии Семеновны", где будут представлены работы в стиле "бегемотопись" (краски наносятся на холст при помощи мягкой игрушки), граффити, неоклассика москвичей старшего возраста и работы молодых кураторов арт-проекта: Ростана Тавасиева, Миши Most, Константина Тотибадзе, Романа Ермакова, Петра Быстрова и Игоря Мухина", - говорится в сообщении.

"Наш арт-проект доказывает, что в творчестве и в искусстве не существует возраста. Любой человек может научиться рисовать и освоить совершенно новые техники и стили, работая с признанными мастерами, чьи работы выставлены в лучших галереях России и мира. Здесь сложились не только творческие, но и дружеские союзы людей, которые взаимно обогащают друг друга", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова.

Художники арт-проекта и программы "Московское долголетие" примут участие в самом массовом пленэре, который пройдет в Большом амфитеатре и будет зарегистрирован как мировой рекорд. Москвичи старшего возраста изобразят на керамических тарелках вид Москвы, который открывается со стороны парка Зарядье, отмечается в сообщении.

Посетить "Выставку Клавдии Семеновны" можно будет до 9 сентября.