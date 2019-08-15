{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Московском регионе ожидается теплая погода с кратковременными осадками

Воздух прогреется до 26 градусов тепла

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до 26 градусов ожидаются в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура не превысит 23 градусов, ночью опустится до 13 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 26 градусов тепла, ночью похолодает до 10 градусов.

Днем в столице и области северо-западный и западный ветер не превысит 10 м/с, ночью направление ветра изменится на северное.

Атмосферное давление в регионе составит 744 мм ртутного столба.

Теги
Россия
Пожар на складе в Новой Москве потушен
Сведения о пострадавших пока не поступали
Читать полностью