В Московском регионе ожидается теплая погода с кратковременными осадками

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до 26 градусов ожидаются в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура не превысит 23 градусов, ночью опустится до 13 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 26 градусов тепла, ночью похолодает до 10 градусов.

Днем в столице и области северо-западный и западный ветер не превысит 10 м/с, ночью направление ветра изменится на северное.

Атмосферное давление в регионе составит 744 мм ртутного столба.