Разрешенная скорость увеличится до 80 км/ч на участке Дмитровского шоссе в Москве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Разрешенная скорость с 1 сентября увеличится с 60 до 80 км/ч на участке Дмитровского шоссе в Москве. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"С 1 сентября на участке Дмитровского шоссе за кольцевой дорогой изменится скоростной режим. От МКАД до деревни Грибки можно будет ехать 80 км/ч вместо 60. Каждый день по Дмитровскому шоссе проезжает более 75 тыс. автомобилистов - мы посчитали, что для них будет разумно и безопасно увеличить разрешенную скорость. Это решение поддержали на окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Северо-Восточного округа", - сказал он.

Анализ ситуации на данном участке показал, что изменение скорости на основном ходу не повлияет на безопасность дорожного движения. Транспортные потоки разделены отбойниками, которые не позволят автомобилям выехать навстречу друг другу. В прошлом году там не было ни одного ДТП с погибшими, отметил Ликсутов. Вопрос безопасности пешеходов также не вызывает опасений - на магистрали нет наземных переходов.

Тем не менее, автомобилистов призывают быть внимательными и не превышать скоростной режим. На Дмитровском шоссе установлены камеры контроля скорости. Также внимание водителей обращают на то, что скорость на дублерах останется без изменений - 60 км/ч.