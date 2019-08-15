Скалодром и полоса препятствий появятся на фестивале фейерверков в Москве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Скалодром, полоса препятствий и разные мини-игры появятся в Братеевском каскадном парке в Москве по случаю фестиваля фейерверков, который пройдет 17-18 августа, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

В ходе фестиваля можно будет сыграть в мини-гольф и настольные игры, заняться воздушной и классической йогой. Кроме того, отдельная часть программы будет отведена для театрального искусства.

"В парке проведут мастер-классы по созданию полигональных масок, париков и усов, по постановке спектакля для японского портативного театра, а также расскажут историю создания театрального костюма и кукол и предложат посетить театр для малышей в возрасте от трех до пяти лет", - отмечается в сообщении.

На фестивале будут представлены восемь команд, участвующих в конкурсной программе, которые представят премьеры пиротехнических спектаклей на музыку известных произведений. С 18:30 мск до 20:30 мск гостей мероприятия будет ждать выступление известных музыкантов. Певица Елка и группа "Браво" выступят 17 августа, на следующий день - Дима Билан и Юлианна Караулова.

Кроме того, во время открытия и закрытия фестиваля посетители увидят оригинальные фигуры разных цветов и форм, благодаря установленным 30-метровым башням со световым и пиротехническим оборудованием. Съемку фейерверков, в том числе с воздуха, будут транслировать на экранах.

V Международный фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет при поддержке комитета по туризму города Москвы 17 и 18 августа в Братеевском каскадном парке. Его тема в этом году - театр. В фестивале примут участие пиротехники из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции.