Движение на юге Москвы ограничат из-за фестиваля фейерверков "Ростех" 17 и 18 августа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в Москве в предстоящие выходные, 17 и 18 августа, в связи с проведением в Братеевском парке V Международного фестиваля фейерверков "Ростех", сообщила в четверг пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

В сообщении уточняется, что с 12:00 мск 17 августа до 0:30 мск 18 августа для проезда будут закрыты участок улицы Борисовские пруды от Ключевой улицы до Каширского шоссе, Хордовый проезд, Проектируемый проезд №4902, проезд под Москворецким путепроводом, съезд с Каширского шоссе на улицу Борисовские пруды в сторону области, Братеевский и Наташинский проезды.

С 16:00 мск 17 августа до окончания мероприятия будет закрыт дублер Каширского шоссе в сторону области от Шипиловской улицы до Орехового бульвара. Кроме того, с 16:00 мск 17 августа до 00:30 мск 18 августа будет перекрыто движение по Батайскому проезду, Поречной улице от Батайского проезда до дублера Люблинской улицы, дублеру Люблинской улицы от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара, улице Маршала Голованова от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара.

По этим улицам свободно смогут передвигаться только жители домов, расположенных на перекрытых участках, и автомобилисты со спецпропусками.

Программа V Международного фестиваля фейерверков "Ростех" в этом году будет приурочена к Году театра. В фестивальные дни в Братеевском парке пройдут по четыре пиротехнических шоу, которые будут представлены восемью командами из стран Азии, Европы и Северной Америки. Зрителей ждут квесты, спортивные развлечения, семейные игры, творческие мастер-классы и концерты.