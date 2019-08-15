БКЛ в четыре раза сократит время в пути между "Калужской" и "Проспектом Вернадского"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена позволит сократить время в пути от станции "Проспект Вернадского" Сокольнической линии до станции "Калужская" Калужско-Рижской линии до восьми минут, сообщил в четверг журналистам первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"Открытие БКЛ позволит улучшить обслуживание юго-западной части города, более 200 тыс. человек <...> сократят значительно время в пути, например, от станции "Проспект Вернадского" до станции "Калужская", а этим маршрутом пользуется очень много людей. Сейчас, если ехать по текущим линиям, поездка занимает порядка 34 минут. С открытием БКЛ она займет порядка восьми минут и даже, скорее всего, меньше", - сказал он.

Девять станций Сокольнической линии московского метро с 18 по 24 августа закроют для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), специалистами будет проложен правый перегонный тоннель под станцией "Проспект Вернадского". В этот период не будут работать станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Также Латыпов отметил, что закрытие этого участка Сокольнической линии станет последним в этом году.

"Участки все закрывают два раза: туннеля два, один в одну сторону, другой - в другую. Сейчас строится правый туннель, левый уже построен. Если вспомните любые другие закрытия, - закрывают дважды. По нормативам требуется перекрытие, когда щит идет под линией, он идет два раза", - сказал Латыпов.

Обычный режим работы будет восстановлен 25 августа.

В новость были внесены изменения (10:33 время мск) — добавлена информация после третьего абзаца.