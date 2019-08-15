Власти Москвы приглашают инвесторов к участию в строительстве МФЦ на ТПУ "Некрасовка"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Москвы приглашают инвесторов принять участие в конкурсе по строительству многофункционального центра (МФЦ) с парковкой на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) "Некрасовка", сообщила в четверг пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Победитель конкурса построит многофункциональный центр, в котором будут расположены магазины, места досуга и развлечений, точки общественного питания. Общая суммарная поэтажная площадь будущего объекта будет превышать 48 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено также возведение подземного паркинга", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 сентября. Стартовая цена лота - 99 млн рублей. "При выборе победителя будет оцениваться не только предложенная цена контракта, но и соответствующий опыт реализации девелоперских проектов, а также совокупность размера выручки и размера чистых активов", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

ТПУ "Некрасовка" будет расположен около станции "Некрасовка" одноименной линии метро. В составе ТПУ также появятся физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым дворцом, бассейном и спортивными залами. "По оценкам экспертов, этим ТПУ будут пользоваться не менее 25,6 млн пассажиров в год. Пересадочный узел станет важным звеном транспортной инфраструктуры одноименного района, поскольку вокруг будущего транспортного хаба расположены жилые кварталы", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.