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До 27 градусов тепла ожидается в Москве 21 августа

По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, атмосферное давление будет повышаться вместе с температурой и к 21 августа составит 756 мм рт. ст.
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Жаркая погода и повышение атмосферного давления прогнозируется в Москве с начала следующей недели, к 21 августа столбик термометра поднимется до 25-27 градусов. Об этом сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Начиная со вторника на Москву распространяется область высокого давления. Поэтому небо будет уже малооблачным, дожди кратковременными, а температура с каждым днем начнет повышаться на 1-2 градуса. 19 августа мы ждем плюс 22-24 градуса, 20 августа - около 25, а 21 августа - 25-27", - сказал он, добавив, что потепление связано с приходом жаркого воздуха с юга европейской России.

Давление в Москве будет повышаться вместе с температурой и к 21 августа составит 756 мм рт. ст., добавил Вильфанд.

При этом ближайшие выходные в столице слишком теплыми не будут - столбик термометра 17 августа будет держаться на уровне 20 градусов, а погода будет облачной. 18 августа ожидается около 20-22 градусов, отметил собеседник агентства.

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