Первый церковный реабилитационный центр для наркозависимых появится в Москве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Открытие церковного реабилитационного центра для наркозависимых "Реабилитация LIVE" при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках состоится 20 августа, сообщила в четверг пресс-служба Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви (РПЦ).

"20 августа в Москве состоится открытие церковного реабилитационного центра для наркозависимых "РеабилитацияLIVE" при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках. Он станет единственным в Москве бесплатным негосударственным проектом амбулаторной реабилитации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для подопечных центра предполагается трехмесячная работа в группах шесть дней в неделю и индивидуальное сопровождение в течение года. Одновременно реабилитацию смогут проходить до 15 человек, как женщины, так и мужчины. В штате центра - психологи, консультанты по химической зависимости, а также социальный работник, который будет помогать в последующем трудоустройстве. В центре будут проводиться регулярные встречи со священнослужителями, предусмотрена арт- и кинотерапия. Подопечные центра при необходимости смогут получить направление в один из региональных церковных центров для прохождения стационарной реабилитации.

"Многие считают, что помощь наркозависимым - дело второстепенное, что они сами должны разбираться со своими проблемами. Но наркозависимые нуждаются в поддержке не меньше, чем другие люди, попавшие в беду. Церковь готова принять всех - главное, чтобы человек сам хотел исправить свою жизнь, победить зависимость. Двери нашего нового центра будут открыты для всех, независимо от вероисповедания, возраста или гражданства", - приводит пресс-служба слова председателя Синодального отдела по благотворительности епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона.

Центр организован Синодальным отделом по благотворительности и Благотворительным фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского. На его работу был выигран грант Фонда президентских грантов. Весной 2019 года Синодальный отдел по благотворительности и телеканал "Спас" провели совместный трехмесячный проект "Реабилитация LIVE" о реабилитации трех наркозависимых мужчин, в ходе которого зрители с помощью СМС жертвовали средства на поддержку церковной помощи наркозависимым. Собранные средства - 231 тыс. рублей - были направлены на ремонт здания центра в Кожевниках.