Движение ограничат в Москве 17 августа из-за проведения акции на проспекте Сахарова

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в Москве в субботу, 17 августа, в связи с проведением согласованной акции на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы столичного Центра организации дорожного движения.

Там уточняется, что в этот день с 02:00 до 07:00 будет частично ограничено движение на проспекте Академика Сахарова в районе дома №9: будут закрыты две крайние левые полосы в каждом направлении.

С 07:00 до 18:00 полностью перекроют проезд по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка, а также по проспекту Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Ранее в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщили, что власти согласовали проведение одной акции на 17 августа в ответ на три поступившие заявки. Митинг, инициированный Московским городским отделением КПРФ, пройдет на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с установкой трибуны у дома 9.

О митингах

Согласованный митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, при этом две последние акции были несогласованными.

Перед акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушения закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1 тыс. человек.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе по факту массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 13 человек. За участие в незаконной акции 3 августа были задержаны около 600 человек.