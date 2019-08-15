Власти Москвы отчасти согласны с критикой системы онлайн-выборов и планируют ее улучшить

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ключи шифрования в московской системе онлайн-голосования действительно недостаточно стойкие, их планируют усовершенствовать к выборам в Мосгордуму 8 сентября. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Ранее сообщалось, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.

"Мы отчасти согласны с мнением, представленным в докладе, что приватный ключ 256х3 не обеспечивает достаточную стойкость шифрования, такое применение было использовано только во время испытательного периода. В течение пары дней длина ключа будет изменена на 1024 бит. Обращаем внимание, что взлом схемы шифрования не был осуществлен. Мы специально выкладываем открытый ключ и зашифрованные голоса для того, чтобы их попытались расшифровать до публикации закрытого ключа. Взять закрытый ключ и последовательно расшифровать зашифрованные голоса можно и за 20, и за 5 минут, найдя все основания для шифрования, но задача была не в этом", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что проект реализован на разработанной в 2015 году платформе Ethereum, работающей на базе смарт-контрактов. Это разработка с открытым исходным кодом. Причина выбора - объективно самое большое количество разработок на этой платформе и самое большое сообщество разработчиков и специалистов как следствие. В ДИТ она уже не первый год используется в проекте "Активный гражданин".

"Техническую платформу для проведения электронного голосования разрабатывал департамент за счет собственных ресурсов, без привлечения внешнего подрядчика. Информацию, записанную в блокчейн, нельзя удалить или заменить, поэтому технология идеально подходит для проектов, которые надо сделать более "прозрачными", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что департамент внимательно следит за мнением ИТ-сообщества. Помимо изменения длины ключа планируется перейти на другой принцип формирования случайных элементов кода. Он будет основан, как правильно отметил французский коллега столичных ИТ-специалистов, на уникальных транзакциях из самого браузера пользователя, а не на генераторе случайных чисел.

Эксперимент

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.