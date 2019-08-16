Пассажиры метро выбрали дизайн нового поезда "Москва"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Пассажиры московского метро проголосовали за дизайн нового поезда "Москва", который будет запущен в производство в ближайшее время, а в 2020 году выйдет на линии. Победителем стала маска округлой формы с удлиненными вертикальными фарами, сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Более 24 тыс. человек голосовали за дизайн нового поезда "Москва". Победителем стала маска поезда округлой формы с удлиненными вертикальными фарами. За нее проголосовали более 35% участников", - сказал собеседник агентства.

Голосование длилось 10 дней. Официально оно проходило в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров около Киевского вокзала - здесь за понравившийся вариант пришли проголосовать около 3 тысяч человек. Параллельно голосование за лучший вид поезда и обсуждение предложенных дизайнов развернулось в интернет-СМИ и в социальных сетях. Победивший вариант стал фаворитом как при голосовании в павильоне МЦД, так и в интернете.

"Второе место занял поезд квадратной формы и с близкорасположенными фарами - 25% голосов, обогнав всего лишь на 3% похожий по виду вариант. Наименьшее количество голосов (17 %) отдали за дизайн поезда в форме трапеции с крупными фарами", - отметил Ликсутов.

Новая версия поезда "Москва" появится в метро в 2020 году. Изменится внешний и внутренний вид вагона, составы станут тише, комфортнее и вместительнее. В настоящее время по семи линиям метро курсируют более 130 поездов "Москва" первой модификации. Их можно увидеть на Таганско-Краснопресненской, Филевской, Калужско-Рижской, Солнцевской, Большой кольцевой, Сокольнической и Некрасовской линиях.