Гиды Московского дома национальностей проведут цикл из 13 бесплатных экскурсий в Москве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Гиды Московского дома национальностей проведут 13 бесплатных пешеходных и автобусных экскурсий, приуроченных ко Дню города, с 21 августа по 15 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Московский дом национальностей приглашает горожан на 13 бесплатных познавательных экскурсий по столице. С 21 августа по 15 сентября для взрослых и детей организуют семь пешеходных и четыре автобусных тура, а также прогулку-квест и экскурсию на поезде по МЦК. Гиды расскажут, что такое "шествие на осляти", под каким зданием появилась одна из первых подземных парковок в Москве и где мечтал провести лето А. П. Чехов. Подробное расписание экскурсий опубликовано на сайте Московского дома национальностей. Там же можно узнать, как зарегистрироваться на прогулки. Программа приурочена ко Дню города", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Московского дома национальностей дополнили, что впервые были разработаны познавательные маршруты для детей и подростков. Так, будет организована автобусная экскурсия "Посвящение в юного москвича", которая предназначена для ребят от семи до 10 лет.

В сообщении уточняется, что автобусные путешествия с остановками будут длиться по четыре-пять часов. Продолжительность каждой из пешеходных прогулок составит два часа, а экскурсия на поезде по МЦК продлится четыре часа. В одну группу смогут записаться от 40 до 50 человек. На детские экскурсии ребят допустят только в сопровождении взрослых.

Также в Москве каждую неделю по средам проводится 14 пешеходных туров. В сопровождении москвоведов экскурсанты могут прогуляться по старинным улочкам города и узнать, какие секреты хранят окрестности Арбата, как и почему образовалась Немецкая слобода, где жил писатель Михаил Булгаков и работал художник Исаак Левитан. Экскурсии начинаются в 19:00 или 19:30 и длятся полтора-два часа. Присоединиться к ним предлагают горожанам старше 16 лет. В одной группе может быть не более 30 человек.