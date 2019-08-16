Сад в виде карты ВДНХ создадут на Манежной площади на фестивале "Цветочный джем"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Дизайнеры фестиваля "Цветочный джем" создадут на Манежной площади в Москве сад в виде карты ВДНХ из 4 тыс. кустовых хризантем. Гости и жители столицы увидят ландшафтный проект 19 августа, сообщили в пятницу в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Манежную площадь украсит огромный - площадью 1 тыс. кв. м - сад в виде стилизованной карты ВДНХ, состоящей из 4 тыс. кустовых хризантем самых разных видов, цветов и оттенков. Самый большой из временных ландшафтных спецпроектов, созданных за трехлетнюю историю "Цветочного джема", посвятят 80-летию легендарной Выставки. Работы по созданию сада уже идут полным ходом. В понедельник, 19 августа, дизайнеры внесут финальные штрихи в оформление нового сада", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ландшафтный проект поделят на семь тематических зон, каждой из которых будет соответствовать свой цвет конструкций и растений. Гуляя по дорожкам сада, гости смогут сделать фото на фоне разноцветных хризантем и зеркальных арок. Кроме того, на территории установят удобные скамейки для отдыха на свежем воздухе.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году конкурс пройдет с 23 августа по 8 сентября, но выставочные сады начали появляться в городе с 20 июня. Для создания ландшафтных композиций на фестивале планируется использовать более 4 млн живых цветов и растений.