Валидация билета на выходе понадобится при проезде на Московских центральных диаметрах

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Пассажирам необходимо будет приложить билеты к турникетам на выходе со станций Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

"Сейчас мы прорабатываем разные варианты оплаты. Это будет и карта "Тройка", и бесконтактные способы оплаты при помощи гаджетов. Будет действовать валидация билетов на входе и на выходе, по примеру электричек", - сказал он.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

Ранее сообщалось, что движение по первым двум МЦД от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска будет запущено в ноябре. На момент запуска интервал движения поездов составит пять-шесть минут в часы пик.

В новость внесена правка (12:50 время мск) — уточнена цитата спикера.