Спикер Мосгордумы опроверг слухи о подаренной ему квартире в центре Москвы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил ТАСС в пятницу, что приобрел квартиру на Зоологической улице в ипотеку до избрания депутатом в 2010 году.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что глава Мосгордумы якобы получил от мэра столицы Сергея Собянина двухэтажный пентхаус стоимостью 95 млн рублей.

"Квартира, в которой я проживаю, была приобретена мной в ипотеку в 2010 году - до избрания муниципальным депутатом и депутатом Московской городской думы", - сказал Шапошников.

Также он представил ТАСС копию свидетельства о государственной регистрации права на данную квартиру, в котором подтверждается, что жилплощадь приобретена в ипотеку в декабре 2010 года. Шапошников отметил, что квартира указана в его декларации.

Кроме того, в социальных сетях незарегистирированный кандидат на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва Любовь Соболь сообщила, что у Шапошникова в собственности находится квартира, площадь которой составляет 269,5 кв. м. Пентхаус расположен на двух этажах в многоэтажном доме на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы.