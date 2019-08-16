Движение судов на Канале им. Москвы в Тушине возобновили

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Движение судов между шлюзами № 7 и № 8 на Канале им. Москвы в Тушине, нарушенное из-за аварии в январе 2019 года, возобновлено. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

"Шестнадцатого августа возобновилось движение судов на "Канале имени Москвы" между шлюзами № 7 и № 8. Первым прошел пассажирский теплоход "Баттерфляй" Флотилии "Рэдиссон Ройал". Судно следовало со стороны Северного речного вокзала до гостиницы "Украина". Таким образом завершены первоочередные аварийно-восстановительные работы после январского техногенного ЧП, причиной которого стал некачественно построенный в 2000 году Тушинский тоннель третьей очереди", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на данном этапе эксплуатация осуществляется под постоянным наблюдением специалистов. Гидротехники несколько раз в день снимают показания контрольно-измерительной аппаратуры, совершают визуальный осмотр дамб, дренажной системы тоннеля. К настоящему времени все основные строительно-монтажные работы завершены. До ноября 2019 года проведут испытания автоматической системы мониторинга уровня воды и состояния дамб.

Об аварии

Проседание грунта площадью 5 на 15 м на канале им. Москвы между гидроузлами 7 и 8, в районе которых расположен Тушинский тоннель, произошло утром 10 января 2019 года. По информации пресс-службы канала, размыв почвы произошел под земляной насыпной дамбой в районе стыка автомобильного тоннеля - между грунтом и шпунтовой стенкой.

В результате обвала грунта со стороны правого берега канала образовалась промоина, через которую поток воды и глины хлынул на проезжую часть. Движение на Волоколамском шоссе в зоне происшествия было полностью остановлено. К 18:00 мск последствия аварии на проезжей части были устранены, остановлен поток воды и возобновлено автомобильное движение в обе стороны.

Утром 11 января специалисты канала приступили к детальному обследования аварийной зоны, чтобы к 15 февраля начать полномасштабные работы по восстановлению и укреплению дамбы по правому и левому берегу канала в районе тоннеля.

Заммэра Москвы Петр Бирюков ранее сообщил, что выводы о причинах аварии будут сделаны после исследования специалистами, но не исключил, что затопление тоннеля могло быть вызвано нарушениями при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в начале 2000-х годов.

В феврале Елянюшкин сообщал журналистам, что примерная стоимость ремонтных работ на участке составит около 500 млн рублей.