В Москве росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, угрожавшего сотрудникам одного из банков топором. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе центрального округа Росгвардии, мужчина требовал списать его задолженность по кредиту.

"В дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве поступил сигнал "тревога" из финансового учреждения, расположенного на ул. Большая Тульская. Оперативно прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 41-летнего жителя столицы, который находился в нетрезвом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина угрожал топором служащим и требовал погасить его долговые обязательства по кредиту. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.