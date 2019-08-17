Киркоров, Лолита и Alekseev выступят на 91-й годовщине парка Горького

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Праздничный концерт с участием известных музыкальных исполнителей, среди которых Филипп Киркоров, Лолита, Alekseev и Кристина Орбакайте, подготовили организаторы празднования 91-й годовщины парка Горького, которое пройдет в субботу. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Семнадцатого августа парк Горького отметит 91-й день рождения. Гостей ждут необычные угощения, праздничный концерт и множество других развлечений <...> В 12:00 начнется праздничный концерт. Его ведущими станут Светлана Зейналова и Тимур Соловьев. В программе примут участие Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лолита, Елка, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, T-Killah, Alekseev, Диана Гурцкая, Юлианна Караулова, Ольга Кормухина и лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов", - говорится в сообщении.

Основные праздничные мероприятия пройдут на площади перед фонтаном и Пушкинской набережной. Кроме того, с 11:00 для посетителей парка будет доступен широкий выбор блюд от лучших московских ресторанов.

В этот день на территории парка также состоится открытие скейтпарка.