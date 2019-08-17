Около 60 часов спортивных мастер-классов проведут на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Спортивные соревнования, показательные выступления и десятки часов мастер-классов ждут посетителей ВДНХ в выходные 17 и 18 августа на фестивале "Ритм моего города". Об этом сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"В выходные посетителей ВДНХ с 12:00 до 22:00 ждут спортивные шоу, мастер-классы, настольные игры, концерты и диджей-сеты. Всего на выходные запланировали 60 часов спортивных мастер-классов и соревнований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу на площадке для паркура можно будет увидеть турниры и показательные выступления опытных рейсеров, а также поучаствовать в любительском конкурсе. В зоне воркаута атлеты посостязаются в таких дисциплинах, как фристайл и троеборье. Также в субботу для гостей проведут мастер-классы по стритболу - уличной версии баскетбола, а в воскресенье состоится турнир по этому виду спорта.

На площадке "Шатер" все выходные детей будут учить забивать мяч в малое баскетбольное кольцо, кроме того, посетители смогут принять участие в соревнованиях по настольному хоккею и настольному футболу. А на площадке "Шатер-2" будет организован турнир по дворовому футболу: спортсмены выйдут один на один и попробуют прокинуть мяч между ног соперника.

Фестиваль "Ритм моего города" проходит на ВДНХ с 7 августа по 7 сентября. Первую его неделю посвятили стрит-арту, вторую - спорту, а темой третьей станет уличная мода.