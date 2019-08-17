Научный слэм пройдет на площади Искусств в Москве 17 августа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" проведет 17 августа в 15:00 мск слэм ученых ("битву" ученых в формате стендап-выступления), которые расскажут о состоянии Земли. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Гараж", в котором сейчас проходит главная экологическая выставка года, проведет слэм ученых - Science Slam Planet. Шесть экспертов из разных областей в формате стендапа расскажут о состоянии Земли и о том, что нас ждет в скором будущем. Их доклады до 15 минут помогут по-новому взглянуть на проблемы экологии и осознать последствия наших сегодняшних действий. Время: 15:00-16:35", - говорится в сообщении.

На официальном сайте музея "Гараж" уточняется, что участники слэма расскажут, что происходит с глобальными экосистемами Земли: с воздухом, водой, почвой, животным миром, космосом и человечеством. Так, инженер-конструктор космического приборостроения, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов объяснит, что нужно сделать, чтобы в XXI веке человечество стало межпланетным видом, освоив первые пространства вне Земли. Сотрудник лаборатории микробной биотехнологии Илья Сережкин ответит на вопрос, как находить нужных бактерий для решения экологических проблем. Эколог и старший преподаватель Ивановского государственного университета Алексей Сивухин поможет узнать о методах очищения почвы.

Эколог Ирина Тимофеева расскажет, как рынок белковой продукции может изменить привычный рацион в будущем, а также объяснит, что такое биоразнообразие и зачем оно нужно. Инженер Артур Иштеев объяснит, что такое фотовольтаика и расскажет про альтернативные источники энергии. Биолог-иммунолог Екатерина Умнякова посвятит свое выступление микроорганизмам.