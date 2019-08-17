Участок Сокольнической линии московского метро могут открыть досрочно

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Участок Сокольнической линии московского метро, который закроют для пассажиров 18 августа на неделю, может заработать раньше запланированного срока. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

Ранее в Московском метро сообщили, что девять станций Сокольнической линии с 18 по 24 августа закроют для строительства Большой кольцевой линии. Специалисты проложат правый перегонный тоннель под станцией "Проспект Вернадского", который пройдет по внешней стороне подземного кольца.

"Крайний раз закрываем участок Сокольнической линии. По правилам, мы не можем проводить работы под действующей линией. Постараемся за пять дней уложиться и открыть участок для пассажиров", - сказал он.

С 18 августа будут закрыты станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка". Для пассажиров в этот период будут работать бесплатные компенсационные автобусы.