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Памятная стела появится на месте ТПУ "Рязанская" в Москве

По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, строительство транспортно-пересадочного узла находится на финишной прямой

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Памятную стелу установят на территории крупнейшего в столице транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская" в знак пересечения на этом месте нескольких видов городского транспорта. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

ТПУ объединит две ветки метрополитена, железную дорогу и Московское центральное кольцо (МЦК). "До конца года закончим благоустройство, сейчас разрабатываем архитектурную концепцию, здесь будет новая красивая площадь. Эта территория будет знаковой. Скорее всего, здесь будет установлена стела в знак пересечения нескольких крупных проектов: железной дороги, МЦК и метро", - сказал он.

По его словам, строительство ТПУ "Рязанская" находится на финишной прямой. Ожидается, что он примет первых пассажиров до конца года. ТПУ будет полностью крытым, и пассажиры в течение пяти минут в комфортных условиях смогут пересаживаться с одного вида транспорта на другой. ТПУ будет представлять собой трехэтажный комплекс с залом ожидания, переходами к видам транспорта, зонами торговли и питания. Кроме того, предусмотрена парковка на 100 машиномест.

ТПУ располагается на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей на юго-востоке Москвы и путями МЦК. Его уникальность состоит в том, что в одной точке сходятся сразу четыре крупные транспортные артерии города. Основой узла станут две строящихся станции "Нижегородская" Кожуховской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная станция МЦК.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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