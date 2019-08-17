Новую вылетную магистраль могут построить на юге Москвы до 2022 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают возможность строительство до 2022 года новой радиальной трассы от Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"Планируем строительство одной дополнительной вылетной магистрали от развязки МКАД с Бесединским шоссе через промзону до ТТК. Думаю, в 2022 году она будет построена полностью", - сказал он.

По его словам, дорога пройдет по существующим участкам Бесединского шоссе и Люблинской улицы. Часть магистрали будет дублировать Люблинскую улицу. Магистраль пройдет через районы Печатники, Южнопортовый, реновируемую в настоящее время промзону Люблино и пересечет Курское направление железной дороги. Новая дорога должна обеспечить транспортные связи между районами Центрального, Юго-Восточного, Южного административного округов, а также уменьшить транспортную нагрузку на существующую дорожную сеть, в том числе, на Волгоградский проспект, Люблинскую улицу и Каширское шоссе.

Ранее Хуснуллин сообщал, что с начала года в Москве добавилось 47,8 км новых дорог, построено десять мостов, тоннелей и эстакад, 12 пешеходных переходов. С 2011 года по 2018 год протяженность столичных трасс увеличилась на 20%, а искусственных дорожных сооружений - мостов, тоннелей и эстакад - на 35%.

По его словам, с 2019 года по 2023 год в столице построят 570 км дорог, 150 искусственных дорожных сооружений. Кроме того, к этому времени завершится строительство Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. Вместе они образуют полноценное транспортное кольцо протяженностью 133 километра, сопоставимое по длине с МКАД.