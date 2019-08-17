Концерт памяти Виктора Цоя пройдет 17 августа в московском парке "Фили"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Концерт памяти Виктора Цоя пройдет в столичном парке "Фили" в субботу, 17 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Даже если вы не помните, какого цвета дым над городом, которому две тысячи лет, то уж наверняка знаете, что прожиты они "под светом звезды по имени Солнце". Пятнадцатого августа исполнилось 29 лет, как с нами нет лидера легендарной группы "Кино" Виктора Цоя. Вспомнить культового рок-певца предлагает парк "Фили". Дата: 17 августа. Время: 16:00-19:00", - говорится в сообщении.

На концерте выступит группа "Солнцемай". Ее фронтмен Петр Погодаев считается лучшим исполнителем песен "Кино", его вокал звучит в фильме Кирилла Серебренникова "Лето", вышедшем на экраны в 2018 году. В этот день также выступят Юлия Тузова и Юрий Боярченко. Музыканты исполнят самые известные хиты группы "Кино".