Выставка работ финалистов фотоконкурса "Планета Москва" открылась в парке "Зарядье"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Победителей конкурса городской фотографии "Планета Москва" наградили в субботу в парке "Зарядье" в преддверии Всемирного дня фотографии. А в Малом амфитеатре и на Китайгородской стене открылась выставка из 100 фотографий финалистов, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Выставочное пространство состоит из 100 фотографий финалистов. Оно дополнено арт-объектами, выполненными в лучших традициях конструктивизма, и инсталляциями - все это создает образ современной комфортной городской среды. Все элементы экспозиции гармонично вписаны в городской ландшафт парка "Зарядье", - приводят в сообщении слова замруководителя департамента Сергея Дегтярева.

Выставка в "Зарядье" продлится до 1 сентября, затем экспозиция переедет в "Дом на Брестской", а осенью работы будут выставлены в здании мэрии Москвы на Тверской улице. Фотографии были отобраны членами жюри из 3579 присланных на конкурс работ. Прием заявок для участия в нем начался весной и завершился 21 июля, всего поступили заявки от 536 фотографов.

Участники соревновались в пяти номинациях: "Строители в лицах. Ветераны-строители", "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен" и "Динамика мегаполиса". Лучшие работы выбирали москвичи и эксперты в составе жюри.

Лучшие работы

В пресс-службе отметили, что победителей в категории "Строители в лицах" выбирали пользователи проекта "Активный гражданин", в голосовании участвовали около 120 тыс. человек. Наибольшее количество голосов было отдано за работу Дмитрия Зверева "Портрет метростроевца. На строительстве станции Савеловская", по решению жюри в этой же номинации первой стала Елена Климакова (работа "С. В. Демидов, строитель Волго-Донского канала, заслуженный архитектор РФ, ветеран Великой Отечественной войны"). В номинации "Москва и москвичи" жюри отдало первое место Алексею Терентьеву с работой "Препятствие", в номинации "Городской пейзаж" - Сергею Коневу с фотографией "Крутицкое и его лужа". Нина Богатырева с работой "Диагональ" признана лучшей в номинации "Архитектура Москвы. Связь времен", а Татьяна Белякова ("Кубинский бриллиант") признана лучшей в номинации "Динамика мегаполиса".

Кроме того, от агентства ТАСС за "Необычный ракурс и глубокое видение" награждена Любовь Александрова за работу "Осень". Всего в ходе церемонии награждения в субботу памятные призы и дипломы были вручены 33 фотографам.

В рамках мероприятия также прошла презентация приложения дополненной реальности "AR Планета Москва". С помощью него, направив камеру смартфона на любую из конкурсных фотографий, можно увидеть, как изображение на экране устройства дополнится трехмерной информацией. Кроме того, через приложение можно сфотографироваться и сделать публикацию в соцсетях.

В пресс-службе добавили, что для участников конкурса были организованы фототуры на крыши и видовые точки города. Для них также проводили мастер-класс и экскурсию от информационных партнеров мероприятия, в частности, агентства ТАСС.