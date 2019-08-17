Парк по мотивам сказки об Иване-царевиче создали на востоке Москвы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Парк площадью более 10 тыс. кв. м, который посвящен русским народным сказкам, создали на Святоозерской улице на востоке Москвы в рамках фестиваля "Цветочный джем". Об этом сообщила в субботу пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Открытый международный конкурс и фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" это не только выставочные сады, что останутся на столичных улицах и площадях до середины сентября, но и постоянные ландшафтные спецпроекты, которые, по замыслу авторов, будут радовать москвичей долгие годы. Первый из таких проектов - парк "Феникс" площадью 10728 кв. м - раскинулся в Восточном административном округе Москвы на площадке городских уличных мероприятий цикла "Московские сезоны" на Святоозерской улице", - говорится в сообщении.

Автором зоны отдыха стал европейский ландшафтный дизайнер, председатель экспертного совета "Цветочного джема" Джеймс Бассон. Создание парка началось весной, Бассон вдохновлялся иллюстрациями художника Ивана Билибина к русским сказкам. Главной темой проекта стала "Сказка о Иване-царевиче и Сером волке".

На территории парка лежат валуны, отсылающие к сказочным путевым камням, дорожки вымощены искусственно состаренной плиткой. Для создания образа сказочного леса в парке высадили крупные лиственные и хвойные деревья не младше 20 лет, а также декоративные растения, характерные для среднерусского ландшафта. Специалисты создали и выложили камнем углубления, символизирующие пересохшие русла рек и выполняющие дренажную функцию.

Площадка для фестивалей и городских праздников на Святоозерской улице открылась в апреле 2019 года. На фестивале "Цветочный джем" с 22 августа по 8 сентября там пройдут спектакли, концерты, кулинарные баттлы и бесплатные мастер-классы.