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Девять станций на участке красной ветки московского метро закроют с 18 по 24 августа

Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Девять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 18 по 24 августа включительно для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Специалисты проложат правый перегонный тоннель под станцией "Проспект Вернадского", который пройдет по внешней стороне подземного кольца, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Речь идет о станциях "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка". "На этот период времени движение поездов будет только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". Для пассажиров будут работать бесплатные компенсационные автобусы. Обычный режим работы метро будет восстановлен 25 августа", - говорится в сообщении.

Компенсационные автобусы

На время закрытия участка городской перевозчик "Мосгортранс" организует два компенсационных бесплатных маршрута - КМ1 и КМ2. На линии задействуют свыше 180 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса.

"Маршрут КМ1 пройдет от станции метро "Университет" до "Саларьево", КМ2 свяжет "Саларьево" с "Коммунаркой". Автобусы будут курсировать с остановками у всех станций временно закрытого участка. Режим работы маршрутов - с 05:10 до 02:00. Интервалы движения автобусов КМ1 составят менее минуты, КМ2 будут ходить каждые две минуты", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Кроме того, дополнительные автобусы выйдут на действующие регулярные маршруты: т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950. Подробную информацию можно найти на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. Кроме того, у временно закрытых станций метро будут дежурить сотрудники "Мосгортранса", которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус и будут координировать движение городского транспорта.

Ограничения для автомобилистов

В столичном Центре организации дорожного движения отметили, что в связи с закрытием участка с 18 по 24 августа ограничат движение транспорта в Западном, Юго-Западном, Троицком и Новомосковском округах Москвы. "В районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта", - отметили в пресс-службе.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс будут введены временные выделенные полосы с обособленными участками на проспекте Вернадского, участках Ленинского проспекта, Киевского шоссе, Проектируемого проезда №907, Проектируемого проезда №905, автодороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Полная карта ограничений движения опубликована на Едином транспортном портале.

Водителей просят заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности городским транспортом, быть внимательными при парковке, не оставлять автомобили под запрещающими знаками.

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