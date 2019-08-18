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Облачная погода и кратковременный дождь ожидаются в Московском регионе в воскресенье

Ночью температура воздуха опустится до 12 градусов выше ноля

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Облачная погода, местами кратковременный дождь ожидаются в столичном регионе в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ

Днем температура воздуха в Москве составит плюс 20-22 градуса, ночью похолодает до 12 градусов выше ноля. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла, в ночное время столбики термометров опустятся до плюс 9 градусов.

Желтый уровень опасности из-за ветра будет действовать в Москве до 09:00 воскресенья. Период предупреждения о потенциально опасной погоде из-за дождя будет действовать в Подмосковье до 06:00, из-за грозы и ветра - до 09:00.

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