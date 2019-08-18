Конкурс по созданию одежды из вторичного сырья пройдет в Москве 22 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Соревнование дизайнеров в создании одежды из вторичного сырья Recycle Fashion Battle пройдет в Москве 22 августа на фестивале "Ритм моего города" на ВДНХ, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе организаторов мероприятия.

"В четверг к программе интерактивной зоны добавим Recycle Fashion Battle: восемь молодых дизайнеров посоревнуются в создании эффектных и при этом максимально экологичных образов. У них будет всего один час, чтобы создать законченный образ из одежды, которую горожане сдали в контейнеры для переработки и повторного использования. Зрителей ждет необычное дефиле. Начало конкурса - в 17:30. Модный показ - в 19:00", - говорится в сообщении.

Дефиле и соревнование - часть недели Street Style на фестивале. Ее программа также будет включать лекции дизайнеров уличной моды, интерактивные станции по дизайну одежды, мастер-классы м уроки креативного макияжа. Вечером пройдут концерты ST, DJ Smash и других исполнителей. В пятницу-воскресенье состоится Street Blogger fest - серия открытых бесед с известными YouTube и Instagram-блогерами. Курировать программу будет видеоблогер Амиран Сардаров. Участия во всех мероприятиях бесплатное.

Фестиваль "Ритм моего города" проходит с 7 августа по 7 сентября. Первую его неделю посвятили стрит-арту, вторую - спорту, а темой третьей станет уличная мода.