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Сбой произошел в движении на фиолетовой ветке метро Москвы из-за падения пассажира

Движение введено в график

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Поезда Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена в воскресенье ходили с увеличенными интервалами из-за падения пассажира на рельсы. Сейчас движение уже введено в график, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии были увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира. Движение уже введено в график", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах в свою очередь сообщил, что инцидент произошел на станции "Таганская". "Девушка выжила после падения", - сказал собеседник агентства.

В новость в 14:40 мск внесены изменения - добавлена информация источника в правоохранительных органах.

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