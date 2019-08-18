Московский полумарафон "Лужники" собрал 6 тыс. участников

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. человек приняли участие в полумарафоне по набережным Москвы "Лужники", сообщили ТАСС в воскресенье организаторы мероприятия.

"18 августа по центральным набережным Москвы-реки прошел полумарафон "Лужники". Второй самый массовый старт на 21,1 км в России собрал 6 тыс. участников. Маршрут забега пролегал в один круг с видом на главные достопримечательности столицы: собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль", - говорится в сообщении.

Победителем забега среди мужчин стал Денис Валитов, который преодолел дистанцию за 1 час 06 мин. 45 сек. На втором месте - Дмитрий Сафронов с результатом 1 час 07 мин. 31 сек., на третьем - Николай Чавкин (1 час 08 мин. 16 сек.). В категории для женщин первой к финишу прибежала Ольга Спирина (1 час 20 мин. 21 сек), второй - Александра Цох (1 час 20 мин. 37 сек.), а на третьей позиции - Дарья Павлова с результатом 1 час 21 мин. 22 сек. На финише все участники забега получили памятные медали, на которых изображена чаша олимпийского огня, установленная на восточной трибуне Большой спортивной арены.

Кроме того, в полумарафоне приняли участие спортсмены на хендбайках и спортивных колясках. Атлеты с инвалидностью преодолели тот же маршрут, что и бегуны. Самым быстрым среди хендбайкеров стал Артем Воробьев, он проехал 21,1 км за 39 мин. 18 сек. Лидером среди спортсменов на колясках стала Ирина Бабыничева, показав результат 1 час 45 мин. 45 сек.

В преддверии основного соревновательного дня для юных любителей бега провели детский забег на 400 и 800 метров с раздельными стартами для разных возрастов.

Организаторами выступили беговое сообщество и центр проведения спортивных мероприятий "Московский Марафон".