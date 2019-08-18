Власти Москвы просят водителей 19 августа воздержаться от поездок на юго-западе столицы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения Москвы призывает водителей в понедельник отказаться от поездок на личном транспорте в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии метро. Об этом в воскресенье сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Как отмечается в заявлении, в понедельник в утренний час пик ожидаются затруднения на Ленинском проспекте и проспекте Вернадского, а также на Киевском шоссе по направлению в центр.

"На дорогах введено много ограничений: на ряде улиц запрещено транзитное движение, закрыты съезды и заезды на улицы, прилегающие к маршрутам следования компенсационных маршрутов, в том числе все клеверные съезды на развязке МКАД с Киевским шоссе и Ленинским проспектом, направленные съезды с внешней и внутренней сторон МКАД на Киевское шоссе в область", - говорится в пресс-релизе. В связи с этим власти столицы просят водителей заранее планировать маршруты объезда.

Как ранее сообщила пресс-служба Московского метрополитена, девять станций Сокольнической линии будут закрыты с 18 по 24 августа включительно для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Специалисты проложат правый перегонный тоннель под станцией "Проспект Вернадского", который пройдет по внешней стороне подземного кольца.

Речь идет о станциях "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка". На этот период времени движение поездов будет только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". Для пассажиров будут работать бесплатные компенсационные автобусы.