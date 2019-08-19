Движение по улице Дорожной в Москве восстановили

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Движение по улице Дорожной в Москве, ранее перекрытое в связи с плановыми техническими работами, восстановлено. Об этом в понедельник сообщается в Twitter столичного департамента транспорта.

"Движение по ул. Дорожная восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее в Twitter столичного департамента была размещена информация, что движение по улице было перекрыто в связи с утечкой газа, однако заместитель генерального директора АО "Мосгаз" по связям с общественностью Дарья Распопова опровергла данную информацию, отметив, что "утечки газа по данному адресу нет". По ее словам, движение было перекрыто в связи с дополнительным приборным обследованием газопровода в рамках проведенного ранее планового технического обслуживания.