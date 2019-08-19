Несколько сотен мастер-классов и лекций пройдет в центре Москвы в День города

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Лекции на тему развития бизнеса и личностного роста, ремесленные мастер-классы и занятия по робототехнике ждут москвичей и гостей столицы в период празднования Дня города 7 и 8 сентября на четырех площадках в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Для гостей подготовили уникальную интерактивную программу: целых 600 лекций и мастер-классов по ремеслам и профессиям, что представлены в "Технограде" и "Парке ремесел" на ВДНХ. Их участники создадут миниатюрные копии павильонов ВДНХ и ее огромную мозаичную карту, отчеканят и распишут тематические юбилейные значки, соберут и запрограммируют роботов, узнают все о тюнинге мотоциклов и многое другое. Серию мастер-классов организуют совместно с "Союзмультфильмом" - дети смогут вылепить из пластилина мультипликационных героев, созданных художниками легендарной студии", - говорится в сообщении.

В частности, на площадке "Рождение легенды", которая расположится на Тверской улице от Козицкого до Вознесенского переулка и будет посвящена первым годам существования ВДНХ, будет работать "Мотомастерская". Там посетители смогут разобраться в устройстве мотоциклов и попробовать себя в роли слесаря-механика, желающих будут учить диагностировать и устранять поломки в двигателях и других деталях, чинить и монтировать шины. А на площадке "Программа возрождения" на Тверской улице от Вознесенского переулка до дома №7 состоятся лекции по востребованным темам, представленным в "Технограде", например, гостям дадут советы на тему развития бизнеса и личностного роста. Кроме того, там пройдут мастер-классы по росписи керамических плиток и изразцов, а студия "Союзмультфильм" и скульптор Михаил Баскаков проведут занятия по лепке героев мультфильмов из скульптурного пластилина.

На площадке "Место встречи" на Тверской улице между домами №7 и №1 развернется мастерская декоративных работ, где желающие смогут создать картины в мозаичной технике. А на улицах Охотный ряд и Моховая, где будет работать площадка "Новая эра" гостей ждут занятия по робототехнике.

День города в Москве будут праздновать 7 и 8 сентября. Центральная тема праздника этого года - 80-летие ВДНХ.