Концерты, лекции и мастер-классы пройдут в честь 8-летия центра госуслуг "Мои документы"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Праздничные мероприятия пройдут в честь восьмилетия центра государственных услуг "Мои документы", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Праздничные концерты, лекции и мастер-классы запланированы в 15 районных центрах, а также в двух флагманских офисах и во дворце госуслуг на ВДНХ. Часть мероприятий проведут 22 августа, но большинство из них пройдет в течение восьми дней. Во всех 130 центрах 22 августа состоятся беспроигрышные конкурсы и викторины, участники получат памятные сувениры", - говорится в сообщении.

Во флагманских офисах и дворце госуслуг на ВДНХ проведут большой квест, участники которого получат карту заданий, а по его окончании посетителей будет ждать приз. Кроме того, в центрах госуслуг состоятся бесплатные концерты живой музыки, открытые занятия и многочисленных мастер-классы.

Сеть МФЦ "Мои документы" начали создавать в Москве в 2011 году. Центры госуслуг работают во всех районах Москвы по программе "Искренний сервис". За один визит можно обратиться сразу по нескольким делам. Всего в Москве действуют 130 центров "Мои документы", которые работают без выходных с 08:00 мск до 20:00 мск. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ открыты с 10:00 мск до 20:00 мск. Центры предоставляют более 180 услуг и выдают свыше 200 видов документов.