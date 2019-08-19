Власти Москвы одобрили выделение участка под Некрасовскую линию метро

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы приняла решение о предоставлении в аренду Московскому метрополитену участка земли для продления Некрасовской линии подземки. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы <...> согласилась с предоставлением ГУП "Московский метрополитен" земельного участка по адресу: Рязанский проспект, д. 1 (ЮВАО). Участок площадью 0,01 га предоставлен в аренду на срок 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением сроком на шесть лет", - говорится в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, слова которой приводят в сообщении, участок на Рязанском проспекте будет задействован для строительства транспортно-пересадочного узла и объектов Некрасовской линии от строящейся станции "Авиамоторной" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро до "Некрасовки", расположенной на розовой ветке. Земля сейчас свободна от застройки.

Движение по первому участку Некрасовской линии открылось 3 июня 2019 года, когда заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". В полном объеме Некрасовская линия откроется в начале 2020 года и станет одной из самых длинных линий среди строящихся в столице. На ней расположатся восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Две из них станут пересадочными - "Нижегородская" с пересадкой на БКЛ и "Косино" - на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.