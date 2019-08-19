Кражи в московском метро чаще происходят на эскалаторах и привокзальных станциях

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Кражи в московском метро наиболее часто происходят на эскалаторах и на станциях, входящих в крупные транспортно-пересадочные узлы, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"В настоящее время карманные кражи чаще всего происходят при подъеме и на спуске по эскалаторам, а также в подуличных переходах и при входах в вестибюли - между качающимися дверями. Также по-прежнему при входе или выходе из вагона злоумышленник вытаскивает вещи из кармана, сумки или рюкзака заранее наметившей для себя жертвы", - пояснили в пресс-службе.

Наиболее подверженными такому виду правонарушений как кражи по-прежнему остаются станции, входящие в состав крупных пересадочных узлов с постоянным и большим потоком пассажиров, а также станции, прилегающие к вокзалам.

"Зачастую пассажиры метро становятся жертвой вора по собственной беспечности или невнимательности. Легкой добычей опытные карманники все чаще выбирают граждан, которые не выпускают из рук свой гаджет. В данном случае локацией совершаемого преступления, как правило, является вагон электропоезда", - добавил сотрудник пресс-службы.

Информационные плакаты о наиболее частых видах краж и грабежей обновили в столичном метрополитене в июле 2019 года. Предупреждающие объявления о возможных действиях злоумышленников размещены не только в вестибюлях и на платформах станций метро, но и в вагонах электропоездов.

Снижение числа преступлений

Оперативная обстановка в метро стала более спокойной, а количество совершенных преступлений сократилось на треть в первом полугодии: еще в 2015 году в первом полугодии их было 991, а по итогам января-июня 2019 года отмечено 627 случаев нарушения закона.

"За минувшее полугодие на территории обслуживания УВД на Московском метрополитене зарегистрировано 627 преступлений, из них 323 [около 51%] приходится на различные кражи: сумок, пакетов, а также кошельков и телефонов. Каждая пятая карманная кража раскрывается", - пояснил собеседник агентства.

Общая оценка правопорядка в метро оценивается удовлетворительно. На станциях и в переходах на пассажиров стали реже нападать, количество побоев снизилось на 46%.

"Примечательно, что агрессоры почти никогда не уходят от правосудия - в первом полугодии 2019 года раскрыто 67% преступлений. Кроме того, благодаря принятым профилактическим мерам, более чем в два раза сократились факты хулиганства", - уточнили в пресс-службе.

Полиция на Московском метрополитене настоятельно рекомендует пассажирам быть бдительными, призывает пассажиров метро внимательно следить за своими вещами в условиях плотного пассажиропотока.