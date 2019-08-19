Собянин: второй Старый Арбат появится в Таганском районе Москвы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел результат основных работ по благоустройству Школьной улицы в Таганском районе. По его словам, она может стать "вторым Старым Арбатом".

"Будут дополнительно посажены деревья, поставят скамейки и красивую уличную мебель. Мы ремонтируем фасады - полсотни зданий будут капитально отремонтированы, а фасады - отмыты. Так что здесь будет свой Старый Арбат", - сказал Собянин на встрече с местными жителями.

Он отметил, что на Школьной улице сохранился небольшой участок старой двухэтажной Москвы - таких в столице осталось мало. "Конечно, здесь стоит поработать, чтобы сделать ее центром Таганского района. Нужно, чтобы на первых этажах были ресторанчики, кафе, чтобы здесь проводились праздники, фестивали", - добавил мэр. По его словам, в планах - дополнительно высадить деревья на этой улице, поставить лавочки, сделать ее приятной для прогулок горожан.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, на Школьной улице и прилегающих территориях было уложено 4,6 тыс. кв. м газона. Осенью планируется высадить 30 деревьев, весной следующего года - 119 кустарников. Мэр также осмотрел ближайшие улицы и дворы, которые тоже будут благоустроены. В пресс-службе добавили, что во дворах заменят покрытия, отремонтируют детские и спортивные площадки, установят новое оборудование и опоры наружного освещения.

Благоустройство Школьной улицы и прилегающих к ней территорий началось в мае. После их завершения улица станет пешеходной. Как отметили в пресс-службе мэра, проект предусматривал мощение улицы белой гранитной плиткой с сохранением фрагментов брусчатки XIX века. На улице установили 145 стилизованных исторических фонарей, 68 лавочек, урн и других малых архитектурных форм. Воздушные провода были убраны под землю в кабельную канализацию.

В пресс-службе отметили, что в проект благоустройства также вошли участки Большой и Малой Андроньевских улиц, которые пересекают Школьную, и сквер на пересечении улиц Сергия Радонежского и Рогожский Вал у входа на станцию метро "Площадь Ильича".